"Depuis longtemps le syndicalisme est mort", selon Éric Zemmour

et Alain Duhamel

publié le 03/05/2019 à 10:06

164.500 manifestants se sont rassemblés pour le 1er mai, selon le ministère de l'Intérieur, 310.000, selon la CGT. Le syndicat est apparu totalement dépassé lors de cette journée. Philippe Martinez a du être exfiltré, avant de revenir dans la foule sans pour autant parvenir à rejoindre la tête du cortège. L'impression qui a été donnée c'est qu'il y avait beaucoup plus de "gilets jaunes" que de syndiqués. Est-ce la fin du syndicalisme qu'on connaît depuis des dizaines d'années ?



C'est une "confirmation [...] du déclin de la CGT" et "les formes de protestation sociale sont en train d'échapper, en partie, aux syndicats", affirme Alain Duhamel. Selon lui, "les gilets jaunes inventent une nouvelle forme de revendication sociale". Il estime qu""on a besoin d'interlocuteurs sociaux, permanents et formés".

"Depuis longtemps le syndicalisme est mort", constate Éric Zemmour. "Les syndicats n'ont que ce qu'ils méritent", car "au début du mouvement des gilets jaunes, ils leur ont craché à la figure, ils les ont insulté", ajoute-t-il. Il déclare : "Je trouve amusant que ce soit ces 'gilets jaunes' qui sonnent le glas de ce syndicalisme là". Selon lui, "il faut inventer d'autres formes de représentation".