"Gilets jaunes" : "La CGT partage cette colère", indique le syndicat sur RTL

publié le 01/12/2018 à 11:19

Une seconde manifestation en marge des "gilets jaunes". Comme chaque premier samedi de décembre, et ce depuis 12 ans maintenant, la CGT se mobilise pour soutenir les privés d'emploi.



Cette année, la manifestation, organisée place de la République à 12 heures, veut également infléchir la politique du gouvernement alors que les "gilets jaunes" sont dans la rue depuis quinze jours dorénavant. "Il y a une colère dans ce pays, on l'entend sur les ronds-points mais aussi dans les entreprises. Évidemment, la CGT partage cette colère qui doit être dirigée contre les vrais responsables de la situation comme le patronat et le gouvernement", explique Tennessee Garcia, secrétaire général du Comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires de la CGT.

Invité de RTL ce samedi 1er décembre, il assure que la CGT et les gilets jaunes ont "des choses en commun" et appelle à ce que "cette colère ne soit pas détournée de ses objectifs". "L'heure est à revendiquer ensemble pour vivre décemment", lance-t-il.

L'an dernier, 5.000 personnes avaient manifesté à Paris. Un chiffre qui pourrait être en forte hausse alors que des "gilets jaunes" pourraient se joindre à cette manifestation syndicale, à laquelle devrait prendre part Philippe Martinez, le leader de la CGT.