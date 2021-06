Départementales : un chat "très mignon" contre l'abstention sur un tract de campagne

Une technique des plus originales. Alors que plus de 71% des électeurs du canton d'Hérouville-Saint-Clair-Colombelles, dans le Calvados, se sont abstenus lors du premier tour des départementales, dimanche 20 juin, deux candidats ont affiché un chat sur leur tract de campagne du second tour. L'objectif est de séduire les électeurs et de les convaincre de se rendre aux urnes, ce dimanche 27 juin.

Les deux candidats de l'union de la gauche et de l'écologie, Elise Cassetto-Gadrat et Steve Lechangeur, sont à l'initiative de ce surprenant document électoral, rapporte France Bleu. "Le document est plié en trois en format lettre. Ce qui fait qu'il n'apparaît que le chaton en première page avec une phrase : "je m'appelle Cookie et je suis un petit chaton trop mignon", explique Elise Cassetto-Gadrat. Une fois le lecteur attiré par le tract, la suite du document est plus classique et détaille le programme des candidats.

Mais pourquoi avoir utilisé la photographie d'un chat ? "Parce que c'est l'image la plus likée sur les réseaux sociaux. Et nous, on voulait un gentil chaton quand les autres sortent les griffes et ne sont pas toujours sympas", conclut la candidate. Plus que quelques jours à patienter pour savoir si ce tract a eu un véritable impact auprès des abstentionnistes.