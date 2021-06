Départementales dans les Hautes-Pyrénées : 23 électeurs inscrits et 23 votes nuls à Lahitte

Les électeurs de ce hameau tenaient à adresser un sérieux message à leurs élus. Dimanche 20 juin, lors du premier tour des élections régionales et départementales dans les Hautes-Pyrénées, les 23 électeurs inscrits dans le hameau de Lahitte ont tous décidé de glisser un bulletin nul.



D'après La Dépêche du Midi, une demande collective était inscrite sur chacun des 23 bulletins. Par ce geste, les habitants de Lahitte ont voulu interpeller les élus locaux sur l'état d'une route départementale, qu'ils jugent dangereuse. En effet, la route serait de plus en plus fréquentée et dégradée à chaque intempérie. Jusqu'ici, toutes les demandes de travaux sur cette départementale 79 sont restées sans suite.

"Nous demandons à nos élus un élargissement conséquent et une mise en sécurité (chutes d’arbres sur la voirie et les réseaux) de cette RD79 allant du village jusqu’à la RD14", ont affirmé les administrés à nos confrères. Il reste peu de temps aux élus locaux s'ils veulent réagir avant le second tour dimanche.