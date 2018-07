et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/08/2016 à 20:21

La rumeur d'une démission d’Emmanuel Macron a agité la sphère politique toute la matinée du 30 août, elle est désormais officielle. Le ministre de l’Économie a présenté sa démission au président de la République dans l’après-midi, avant un déclaration publique depuis Bercy. Ce nouveau départ du gouvernement n’est "pas vraiment une surprise" souligne Alain Duhamel "à part sur le calendrier" : "on s’attendait à une candidature autour du 15 septembre".



"François Hollande a longtemps cru qu’il allait réussir à le retenir au sein du gouvernement", fait remarquer l'éditorialiste de RTL, pour qui la décision de l’ancien conseiller de François Hollande est pleine de paradoxe : "cohérente et précipité", "logique et égoïste". Après la perte de son aile gauche, le président de la République vient de perdre son aile droite à huit mois de la mère de toutes les batailles électorales. Sans "soutien électoral ni d’appareil classique", l’ex ministre de l’Économie ne participera pas à la primaire fait remarquer Alain Duhamel, mais il serait capable de se présenter contre un candidat socialiste si François Hollande ne se représentait en 2017.