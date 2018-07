publié le 30/08/2016 à 15:44

Ce n'est désormais qu'une question d'heures. Alors que la démission d'Emmanuel Macron était attendue depuis longtemps, celle-ci est va intervenir ce mardi 30 août. Le ministre de l'Économie, qui a rendez-vous avec François Hollande à l'Élysée, devrait officialiser l'information après deux ans passés au gouvernement. Une décision qui pose encore plus son avenir politique alors que le pensionnaire de Bercy n'a cessé de s'éloigner de ses collègues. Une attitude exacerbée après le lancement de son mouvement "En Marche !" en avril dernier.



Et si ses idées libérales ont régulièrement détonné au sein du gouvernement de Manuel Valls, Emmanuel Macron a trouvé une cible certaine du côté du patronat. Une démission qui inquiète Pierre Gattaz, le président du Medef. Au micro de RTL, ce dernier se pose dès lors la question de la succession au ministère de l'Économie. "Emmanuel Macron connaissait l'entreprise, connaissait le numérique", explique-t-il. Et de louer les qualités du trublion du gouvernement : "On perd un ministre qui connaissait la globalisation, le monde. J'espère que s'il démissionne, le prochain ministre aura au moins ses qualités".

Une succession encore très incertaine dans les allées de Bercy. Deux solutions semblent se profiler alors qu'il n'est pas exclu qu'un grand ministère réunissant à la fois les Finances et l'Économie soit créé. Une possibilité qui profiterait ainsi directement à Michel Sapin, actuel ministre des Finances. À moins que le couple exécutif ne mise sur la continuité avec un remplacement poste pour poste. Dans ce cas, Matthias Fekl ou Axelle Lemaire seraient en pôle position.