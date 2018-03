publié le 30/08/2016 à 08:58

Sa sortie du gouvernement est pressentie depuis des mois, annoncée, démentie, annoncée une nouvelle fois avant d'être encore balayée. À la fois attiré par la liberté et son mouvement "En Marche !" et rejeté par certains de ses collègues du gouvernement, Emmanuel Macron, 38 ans, est "prêt". D'après nos informations, le ministre de l'Économie, présent depuis deux ans au gouvernement, et le président de la République se sont téléphoné, ce mardi 30 août, pour évoquer sa démission dans la journée. Ils se rencontreront à 15 heures. L'annonce devrait intervenir dans la foulée.



Les Echos révélait ce mardi matin que sa démission serait prête depuis cet été et serait "sur le point d'être rendue publique". À quoi est donc prêt Emmanuel Macron ? Une candidature frontale à la présidentielle paraît encore un peu risquée alors que François Hollande - à qui il doit sa place et auquel il répète être "loyal" - n'a toujours pas évoqué sa candidature ou son retrait de la course à 2017. Reste donc à développer son mouvement "En Marche !" et à (re)conquérir ceux sensibles à son programme et sa personnalité en se détachant - sans paraître ingrat - de François Hollande.

Emmanuel Macron a déjà prévu dans les jours qui viennent de dévoiler son plan de transformation pour la France. Résultat du travail avec "En Marche!". En clair, ce sera ses idées très social-libérales pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il se positionne sur la ligne de départ avec cette conviction qu'il a partagée avec plusieurs de ses proches : "François Hollande sera trop faible pour être candidat à la fin de l'année".

#Hollande et #Macron se sont téléphonés ce matin. Ils pourraient s'en tenir là avant démission du ministre possible dans la journée — Benjamin Sportouch (@BSportouch) 30 août 2016