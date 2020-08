publié le 31/08/2020 à 04:38

Rachida Dati critique ouvertement le bilan sécuritaire du gouvernement. Ce dimanche 30 aout, l'ancienne garde des Sceaux a avancé plusieurs mesures pour combattre la délinquance qui explose, selon elle, "depuis le début du quinquennat, sans aucune action ferme".

Dans les colonnes du Parisien, la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris estime qu'"une majorité des actes de délinquance violente sont le fait de mineurs et de jeunes majeurs" et qu'il faut donc des mesures adaptées. "Les dispositifs judiciaires applicables à ces catégories ne sont plus adaptés et ont été totalement affaiblis par le quinquennat Hollande et Emmanuel Macron n'y a jamais remédié" a affirmé Rachida Dati.

Selon elle, "il faut instaurer une responsabilité pénale des mineurs de 13 ans qui serait une moyenne de ce qui existe en Europe". L'ancienne ministre, qui considère que la prison n'est pas "la solution systématique", s'est également positionnée en faveur du placement en internat et du retour des peines planchers, qui sont les peines minimales en cas de récidive.