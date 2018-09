publié le 12/09/2018 à 11:00

Les prévisions du ministère des Finances ont été publiées mardi 11 septembre. On ne comprend pas : le déficit budgétaire français va augmenter l'année prochaine, alors qu'on a le sentiment tous d'avoir fait des efforts. On va probablement passer de 2,6% du PIB à 2,8% en 2019.

Plusieurs éléments s'ajoutent. D'abord une croissance plus faible que prévue : la croissance a une incidence sur les rentrées fiscales, donc sur le niveau du déficit. Ensuite le CICE - un dispositif inventé par François Hollande pour aider les entreprises et baisser le coût du travail - va être remplacé par une baisse des charges. L'année prochaine, les deux dispositifs vont se cumuler (cela coûte deux fois plus cher !).



Troisième élément (c'est le plus fondamental) : il n'y a pas de stratégie d'économie en matière de dépenses publiques de Macron. Il n'y en a jamais eu, ni dans la campagne, ni depuis quinze mois qu'il est au pouvoir. Il a quand même réussi a diminuer le déficit l'année dernière, mais principalement grâce à la croissance. Une chance formidable !

Qu'est-ce qui explique le ralentissement de la conjoncture ? Toute l'Europe ralentit. On le voit, chacun à son niveau. Les pays qui allaient très bien vont un peu moins bien. Ceux qui allaient mal vont un peu plus mal. De ce point de vue, la position relative de la France n'a pas changé.