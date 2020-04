publié le 06/04/2020 à 20:22

La France va entrer dans sa quatrième de confinement en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. Le gouvernement explore la piste d'utiliser le "tracking numérique", c'est-à-dire la possibilité de suivre des citoyens grâce à leur téléphone. "Traquer tout le monde, je ne vois pas l'intérêt", a déclaré sur RTL la présidente du Rassemblement national Marine le Pen ce lundi 6 mars.

"Il faut être attentif, a expliqué Marine le Pen. Cette méthode a été utilisée pour pouvoir remonter la chaîne de contamination. Quand quelqu'un était malade, on retrouvait les personnes avec qui il était en contact. Il faut y aller si l'objectif est de remonter la trace de ceux qui sont malades pour vérifier avec qui ils ont été en contact."

Ce dimanche 5 avril, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a déclaré sur France 2 que "le tracking fait partie des solutions retenues par un certain nombre de pays, donc nous avons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus et, si évidemment, elles respectent les libertés individuelles, c’est un outil qui sera retenu et soutenu par l’ensemble des Français."

Plus largement, la présidente du Rassemblement national appelle à anticiper la sortie du confinement. "Probablement, le déconfinement est un exercice plus compliqué que le confinement, estime Marine le Pen. Il faut qu'il y ait assez de tests. Qui teste-t-on ? Est-ce qu'on teste l'ensemble de ceux qui travaillent actuellement ?"

"Je pense que c'est nécessaire dès aujourd'hui de réfléchir à cela", a expliqué Marine le Pen, qui estime "nécessaire" des "tests sérologiques de masse."