Coronavirus : pour Marine Le Pen, le gouvernement ment sur "absolument tout"

30/03/2020

On nous ment sur "absolument tout, sans aucune exception", a estimé Marine Le Pen ce lundi 30 mars, jugeant "de bon sens" de se demander si le virus n'a pas "échappé d'un laboratoire", une fausse information devenue virale une fois relayée sur les réseaux sociaux.

Sur France Info, la présidente du Rassemblement National a ainsi fustigé une "stratégie du gouvernement" consistant "à cacher le niveau de faiblesse de l'État, de nos stocks, d'impréparation de notre pays, plutôt que de dire la vérité". Le gouvernement n'a cessé de mentir que ce soit "sur les frontières, les masques inutiles, les tests eux-mêmes inutiles", a ajouté Marine Le Pen. Selon elle, "tout cela a créé une situation de méfiance de la part de la population à l'égard de ses dirigeants".

Selon la présidente du RN, "l'unité nationale ne peut pas se faire autour du mensonge. On ne peut pas demander à l'opposition de soutenir les mensonges et les incohérences du gouvernement". Le confinement "ne doit pas être celui de la démocratie et malgré la crise, l'opposition doit pouvoir continuer à jouer son rôle", a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen a ensuite été interrogée sur une étude de l'Ifop publiée samedi 28 mars selon laquelle 40% des sympathisants du Rassemblement national pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire, et a jugé "de bon sens" de se demander si le virus n'a pas "échappé d'un laboratoire", tout en précisant ne pas avoir "d'opinion" sur ce sujet. "Le doute n'est pas un délit" et "permet de réfléchir et de trouver la vérité", a-t-elle déclaré.



Dans un communiqué, Mme Le Pen a par ailleurs indiqué avoir "sollicité hier (dimanche, NDLR) le Premier ministre" Edouard Philippe pour "qu'il organise une nouvelle visioconférence avec les responsables politiques et notamment ceux de l'opposition pour nous faire un point sur la crise sanitaire".