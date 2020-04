publié le 14/04/2020 à 15:14

Face au discours d'Emmanuel Macron prononcé lundi 13 avril annonçant la poursuite du confinement jusqu'au 11 mai prochain, le leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon s'était montré dubitatif sur Twitter. Il y a dénoncé "une politique hasardeuse" et le manque d'éléments concrets, notamment sur la deuxième vague de l'épidémie tant redoutée, appelant les Français à rester "prudents".

Ce mardi matin, Jean-Luc Mélenchon a à nouveau critiqué la politique du gouvernement, notamment les interventions respectives des ministres de l'Éducation et de l'Intérieur, affirmant que ces dernières "démentaient" le discours de Macron. Jean-Michel Blanquer a précisé ce matin que la "réouverture des écoles", annoncée à partir du 11 mai, ne se fera "pas du jour au lendemain". Christophe Castaner a lui déclaré que la date du 11 mai était pour l'instant "un objectif" et non pas "une certitude".

"Blanquer et Castaner corrigent, démentent, gomment, réécrivent le discours de Macron. Qui dit vrai ? Combien de pilotes dans l'avion ?", a réagi Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.