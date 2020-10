publié le 31/10/2020 à 13:40

Il a été le premier à interpréter le rôle de James Bond sur grand écran. L'acteur écossais Sean Connery s'est éteint à l'âge de 90 ans, rapporte la BBC, citant sa famille. Les causes de sa mort n'ont pas été communiquées. Espion légendaire, moine, immortel... Il a laissé une empreinte unique sur le 7e art et est un vrai trésor national en Écosse.

Retraité des plateaux depuis le début des années 2000, il reste évidemment l'incontournable interprète de James Bond. Même s'il a enfilé six fois le smoking de 007, de Dr No en 1962 aux Diamants sont éternels en 1971, Sean Connery s'est aussi illustré dans d'autres classiques...

L'Écossais à la carrure d'athlète, qui pratiquait d'ailleurs le culturisme et le football quasiment en professionnel, est apparu chez Hitchcock dans Pas de printemps pour Marnie, chez Sydney Lumet dans Le crime de l'Orient Express, dans L'homme qui voulut être roi ou dans Un pont trop loin de Richard Attenborough. Mais au début des années 80, sa carrière est en panne... Deux films vont totalement le relancer en 1986... Jean-Jacques Annaud lui confie d'abord le rôle du moine franciscain Guillaume de Baskerville dans l'adaptation du thriller médiéval Le nom de la rose d'Umberto Eco. Succès immense même si au départ les producteurs trouvaient que Sean Connery était ringard. En coulisses, le réalisateur se souvient d'un souci : Sean Connery a 56 ans et il commence sérieusement à perdre ses cheveux...

Le nom de la rose à peine sorti, on retrouve Sean Connery à l'affiche d'un film d'action et de science-fiction : Highlander. Une histoire d'immortels s'affrontant à travers le temps. Il y joue le rôle du mentor de Christophe Lambert. "Il ne faut pas oublier que dans le film, il joue un Espagnol et moi je joue un Écossais alors que lui est Écossais..., se souvient Christophe Lambert au micro de RTL. Quand je dérapais sur mon accent, il me corrigeait et me donnait des petits conseils. Ce qui me reste c'est la réaction des gens qui regardaient le tournage, des Écossais, qui disaient 'Regarde ! Y'a Tarzan et James Bond'".

Highlander sera lui aussi un gros succès. Sean Connery de nouveau très tendance apparaît ensuite dans Les incorruptibles de Brian de Palma avec à la clef l'Oscar du Meilleur second rôle, puis dans Indiana Jones et la dernière croisade de Spielberg en papa d'Harrison Ford, dans À la poursuite d'Octobre rouge ou Rock de Michael Bay.

En 2003, après avoir été anobli par la reine, il annonce prendre sa retraite. Il coule depuis des jours paisibles en Espagne aux côtés de sa femme française, sa deuxième épouse depuis 35 ans... Quiétude à peine troublée par quelques soucis fiscaux.