publié le 28/05/2020 à 12:46

Les États-Unis ont franchi mercredi 27 mai le cap des 100.000 morts recensés du nouveau coronavirus, un bilan nettement supérieur à tous les autres pays du monde, selon Johns Hopkins. Le pays enregistre aujourd'hui près de 1,7 millions de cas, selon le comptage de cette université qui fait référence. Le nombre réel des décès et des contaminations est toutefois nettement plus élevé, estiment les experts.

Le nombre de morts sur 24 heures est par ailleurs reparti à la hausse mercredi, avec 1.401 décès supplémentaires enregistrés, après trois jours d'affilée à moins de 700 morts journaliers. L’État de New York représente à lui seul quasiment un tiers des morts déplorées depuis le début de la pandémie dans le pays, où les drapeaux ont été mis en berne durant trois jours le weekend dernier pour rendre hommage aux victimes.

Selon une moyenne de plusieurs modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du Massachusetts, le nombre de décès de la Covid-19 devrait avoisiner les 123.000 morts dans le pays d'ici le 20 juin. La Maison Blanche avait elle tablé sur une estimation comprise entre 100.000 et 240.000 morts. Malgré ces chiffres, le déconfinement est largement engagé dans l'ensemble du pays, sous l'impulsion du président Donald Trump, résolu à relancer l'économie.



Confinement "assoupli" à Washington

"Il y a des jours dans notre Histoire si sombres, si déchirants, qu'ils sont pour toujours gravés dans chacun de nos cœurs comme un deuil commun. Il s'agit de l'un de ces moments", a déclaré le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, après le seuil des 100.000 morts franchi.

À Washington, la maire a annoncé mercredi qu'elle assouplirait dès vendredi les consignes de confinement imposées à la capitale fédérale américaine après 14 jours de baisse des transmissions de la Covid-19, avec notamment l'ouverture des coiffeurs et des terrasses de restaurants. "Le virus est toujours dans notre ville, notre région et notre pays", a mis en garde la maire, Muriel Bowser, en annonçant le passage vendredi en phase 1 de déconfinement. Les parcs vont également rouvrir mais pas les piscines publiques. Le télétravail restera "conseillé" quand c'est possible.