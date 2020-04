publié le 24/04/2020 à 21:37

La bataille pour le déconfinement du 11 mai prochain occupe tous les esprits et toutes les discussions avec son lot d’interrogations, de doute, et d’espoir. "Les Français sont très inquiets, même massivement inquiets", juge Alain Duhamel. "Ils étaient inquiets quand on est entré en confinement en se demandant comment ça allait se passer, ils sont encore plus inquiets pour quand on va sortir du confinement parce qu’il ne savent pas comment ça va se passer", résume-t-il.

Énormément de questions se posent. "Tout le monde comprend bien qu’il y’a un équilibre à trouver entre la relance économique, le réveil de l'économie, la sortie de l’anesthésie qui est nécessaire et la préservation de la santé qui est primordiale". Pour autant, associer ces deux pans de l'après-11 mai n'est pas aussi facile que cela.

Par ailleurs, d'autres interrogations "antagoniques" émergent : beaucoup de Français se demandent comment va se passer l'après mais de deux manières différentes. Une partie réfléchit aux vacances, l'autre à son emploi. "La pire des choses serait que la moitié de la France s’inquiète pour ses vacances et l’autre moitié pour son emploi", conclut Alain Duhamel.