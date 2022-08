Un petit bout de patrimoine va-t-il devenir un temple de la consommation ? C'est la crainte de l'opposition de la commune de Louvroil, dans le Nord. Le maire de ce village situé près de Maubeuge a donné son accord pour transformer un château du XIXe siècle en magasin Aldi.

Si l'édile assume ce choix, l'opposition enrage et a lancé une pétition. "Moi j'avais proposé d'en faire la mairie. Je veux qu'Aldi reste à Louvroil mais pas pour détruire un château. Il y a d'autres terrains disponibles et Aldi aurait pu racheter ces terrains-là", affirme Romain Vitrant, conseiller d'opposition à l'origine de la pétition qui a réuni plus de 3.500 signatures.

L'hôtel particulier est détenu par un privé, il n'a jamais été classé. Aujourd'hui, c'est un gîte, proposé à la vente depuis 6 ans. Le maire de la commune, Giuseppe Ascone, assume de son côté sa décision. "Aldi perd des clients parce que l'accessibilité est très difficile. S'il ne peut pas déménager, je risque de perdre Aldi, le seul commerce alimentaire qu'il reste à Louvroil. J'ai perdu une boucherie, une boulangerie, donc il ne me reste rien", explique l'édile au micro de RTL.

Les habitants quant à eux ne sont pas tous d'accord sur le sujet. "C'est bien triste d'en arriver à la destruction complète du bâtiment", déplore l'une d'elle, quand un autre estime que "ça va ramener du travail pour les gens, ça sera utile". L'ONG Urgences Patrimoine s'est saisie du dossier et souhaite mener une action en justice. Elle a jusqu'au 24 août pour déposer un recours.

