publié le 16/06/2019 à 13:21

Ce dimanche 16 juin, le ministre de l'Action et des Comptes publics était l'invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Il s'est notamment exprimé sur les listes communautaires, dont l'apparition a été remarquée lors des dernières élections européennes, au cours desquelles la liste de l'Union des démocrates musulmans français (UDMF) a recueilli 0,13% des voix.



"Ce qui me choque, ce sont les résultats qu'a fait cette liste", déplore Gérald Darmanin. "Dans le quartier de Maubeuge, sur 170 votants, il y a eu 70 votes pour cette liste. Ce qui veut dire que plus de 40% des votants de ce bureau ont voté pour cette liste qui se disait musulmane. (...) C'est un constat terrible pour la République. Cette liste a fait moins d'1% au niveau national", explique-t-il, "mais plus de 5% dans certaines villes".

Le respect des valeurs de la République

Pour le ministre, la solution est claire : il faut en parler, ouvrir le débat. "Je crois que tous ceux qui ont un programme contraire à la République, ceux qui sont pour les heures différenciées à la piscine, ceux qui veulent des repas communautaires dans les cantines, ceux qui ne prônent pas l'égalité entre les femmes et les hommes, contraire directement aux valeurs de la République, je ne pense pas qu'ils pourraient se proposer au suffrage des électeurs. Je pense qu'il faut que la République se défende".

Gérald Darmanin précise son propos en ajoutant que le problème ne réside pas dans la croyance des personnes ou leur origine, mais dans le manque de fermeté de l'État : "Les musulmans sont totalement Français, comme les catholiques, les Juifs et les agnostiques. Ils sont les premiers à réclamer que la République mette de l'ordre, qu'on s'en fout de la religion ou de la couleur de peau, ce qu'il faut, c'est qu'on respecte notre pays".