publié le 26/04/2019 à 08:39

Lors de sa conférence de presse du 25 avril, Emmanuel Macron a estimé à environ cinq milliards d'euros la baisse de l'impôt sur le revenu, qui rapporte plus de 75 milliards par an à l'État, soit environ 13%. Mais concrètement, qui va en bénéficier et dans quelle proportion ? Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics a donné quelques indications.



Cette baisse de l'impôt sur le revenu, qui s'appliquera "dès le mois de janvier 2020", concernera la classe moyenne. S'il a refusé de donner une tranche de revenus des Français bénéficiant de ce geste, il a estimé que cette baisse s’établirait "autour de 10%" pour chaque contribuable, "à l'exception des plus riches". Le ministre a expliqué que cette mesure s'adressait "à ceux qui n'arrivent pas à la fin du mois, même en travaillant".

La fiscalité était l'un des sujets sur lequel Emmanuel Macron était le plus attendu lors de sa conférence de presse où il devait annoncer ses mesures post-grand débat. Le chef de l'État avait donc promis une baisse "significative" de l'impôt sur le revenu.

"Je ne veux pas de hausse d'impôts et je veux des baisses pour ceux qui travaillent en réduisant significativement l'impôt sur le revenu", a-t-il précisément affirmé. "J'ai demandé au gouvernement de mettre en oeuvre cette baisse d'impôt en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique", a expliqué le président de la République.



Concernant les Français touchés par cette baisse d'impôt, le ministre de l'Économie a lui aussi donné des précisions sur LCI. Bruno Le Maire a ainsi expliqué qu'il souhaitait que les deux premières tranches d'impôts en bénéficient.