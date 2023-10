Crédit immobilier : 40% des dossiers financés en mars ne le sont plus aujourd'hui

IMMOBILIER - Info RTL : 40 % des dossiers qui étaient finançables en mars ne le sont plus aujourd'hui

Est-ce le moment d'investir dans l'immobilier ? Sur la totalité des dossiers finançables en mars 2023, 40% ne le sont plus en octobre de cette même année. La raison : l'envolée des taux d'intérêts, qui rime avec hausse des taux d'emprunts. Ce taux est passé de 1 à 2%, puis 3 et 4.5% en moyenne sur 25 ans à l'heure où sont écrites ces lignes. Ainsi, la banque demande plus d'intérêts à rembourser pour la même somme.

Pour 200.000 euros empruntés en mars, l'emprunteur remboursait 1.186 euros pour un taux d'intérêts de 3,2% sur 20 ans. Le coût du crédit au total au bout de 20 ans est de 70.000 euros. À la mi-octobre, le crédit coûte 1.300 euros, soit 115 euros de plus par mois, et les intérêts atteignent 100.000 euros.

Autre règle très embêtante : le taux d'endettement. Cette règle veut que le montant maximum autorisé de remboursement chaque mois est calculé en fonction du salaire de l'emprunteur. Or, selon cette règle contraignante, il faut gagner trois fois plus que la somme empruntée chaque mois. Concrètement, pour emprunter 200.000 euros en mars, il fallait gagner 3.380 euros net, contre 3.720 euros par mois en octobre, soit 10% de plus.



En général, ce n'est pas une hausse de salaire qui s'obtient en six mois. L'an dernier, en octobre 2022, pour emprunter la même somme, il fallait gagner 500 € de moins chaque mois. Le taux d'intérêts était à 2,5%, contre 1,2% en janvier 2022. Il fallait alors gagner 900 € de moins chaque mois pour emprunter la même somme. Autrement dit, en 18 mois, pour emprunter la même somme, il faut gagner 30 % de plus.



Par conséquent, le marché est calme en cette mi-octobre, alors qu'il sort d'un âge d'or avec un nombre de transactions record, au-delà du million lors de ces trois dernières années. Les ventes chutent de 20% en 2023 par rapport à 2022, année qui marquait déjà le pas.



Les prix commencent à baisser

D'après le site Meilleurs Agents, les prix baissent dans plus de la moitié des villes françaises. Si cette baisse n'est pas encore généralisée, elle devrait l'être l'an prochain. En effet, un vendeur qui n'arrive pas à vendre son bien en raison du manque de moyens des acheteurs est contraint de baisser son tarif. La baisse moyenne est autour de 4 à 5 %, très loin de compenser l'envolée des taux.

Dans tous les cas, les prix ne baisseront pas suffisamment pour regagner le pouvoir d'achat immobilier perdu en 18 mois, car cette situation serait synonyme d'un krach immobilier, avec des prix qui s'effondrent. Ceux qui ont acheté quand les taux étaient bas n'ont aucun intérêt à revendre leurs biens aujourd'hui, parce qu'ils vont perdre de l'argent sur la revente et réemprunter beaucoup plus cher.

Pour ceux qui ont raté le coche, ils sont contraints d'attendre de se constituer un plus gros apport pour emprunter moins, acheter plus petit, ou encore acheter plus loin des centres-villes.