Crack à Paris : "ll faut créer des centres d'accueil", dit le maire de Pantin

La construction d'un mur entre Paris et Pantin après l'évacuation des fumeurs de crack du Jardin d'Éole, dans le XIXe arrondissement de la capitale, a grandement fait réagir. "Aujourd'hui on nous annonce entre 130 et 150", toxicomanes à Pantin, explique Bertrand Kern, maire PS de la ville, invité ce lundi sur RTL. "Le problème c'est qu'il en arrive un peu tous les jours", dit-il.

"Ma crainte c'est qu'on retrouve la colline du crack que nous avions porte de la Chapelle il y a quelques années", poursuit l'élu. "Ça fait 20 ans que ça dure. Je pense qu'il faut prendre ce problème à bras le corps et il faut créer des centres d'accueil pour une prise en charge sanitaire de ces personnes, autrement on déplace le problème", explique Bertrand Kern.

Invité de RTL ce lundi matin, Éric Dupond-Moretti a promis des solutions pour les jours qui viennent. "Je lui dis bravo pour vous rendre compte de ce que vivent les habitants de ma commune. La deuxième chose c'est qu'il faut arrêter de prendre ce problème par le biais de la sécurité. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui doit régler ce problème", réagit le maire de Pantin.