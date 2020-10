Covid-19 : "On a l'impression que Castex navigue à vue", estime Adrien Quatennens

publié le 13/10/2020 à 08:29

Le personnel soignant est appelé à une grande journée de mobilisation le jeudi 15 octobre. Certains infirmiers témoignent d'un épuisement, qui est venu s'ajouter à un quotidien déjà difficile. "On voit que la situation sanitaire se dégrade dans beaucoup d'endroits" s'indigne Adrien Quatennens, coordinateur de la France insoumise sur RTL.

"Rien n'a été fait à l'hôpital depuis la première vague, on a un personnel qui est épuisé, 1 infirmier sur 3 réfléchit à changer de métier, 1 sur 5 n'a pas pris de congé depuis mars et 57% d'entre eux disent être en situation d'épuisement", poursuit-il. "Aujourd'hui, on voit que cette seconde vague est là et on a l'impression désagréable que M. Castex, M. déconfinement, navigue à vue". Selon lui, le seul indicateur pris en compte par le gouvernement sont "les lits en réanimation".

Adrien Quatennens estime qu'il faut prendre des mesures cohérentes, "les Français sont disciplinés face aux mesures sanitaires, mais ils interrogent le bien-fondé des décisions qui sont prises". Le député LFI fait notamment référence aux restrictions appliquées au restaurant, "quand on voit qu'on ne peut plus aller au restaurant après 22h, mais qu'on peut continuer à s'entasser tous les matins dans les transports en commun [...] c'est sûrement plus dangereux".