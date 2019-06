Sibeth Ndiaye et Julien Denormandie à fond derrière les Bleues

publié le 08/06/2019 à 13:00

Tout cela à cause d'un pari lancé par un autre membre de l'équipe gouvernementale. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement et Julien Denormandie, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, chargé de la Ville et du Logement, ont fait tombé le costume et la cravate pour les lunettes et maquillage bleu, blanc, rouge à l'occasion du match des Bleues vendredi soir.



C'est la porte-parole du gouvernement, qui a partagé cette vidéo sur Twitter, où on voit les deux membres du gouvernement à fond derrière l'Équipe de France. On les entend commenter le match en chambrant de Cédric O, le secrétaire d’État chargé du numérique. Cette vidéo est en fait une réponse à une première vidéo du secrétaire d'État, qui mettait au défi Julien Denormandie et Sibeth Ndiay.

Les trois membres du gouvernement se sont ensuite retrouvés au Parc des Princes pour soutenir les Bleues et lancer à leur tour un défi à trois autres membres du gouvernement : Sébastien Lecornu, Amélie de Montchalin et Marc Fesneau.