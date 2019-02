publié le 10/02/2019 à 10:46

Le ministre chargé de la Ville et du logement Julien Denormandie, était l'invité politique de l'émission "On n'est pas couché", notamment pour évoquer l'acte 13 de la mobilisation des "gilets jaunes".



Celui qui a assisté à la naissance du parti La République En Marche, qui devait initialement être une simple association politique et qui a pris une ampleur lors de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017, affirme que le mouvement social actuel a des racines plus profondes.

"Ce qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir, c'est cette même colère. Et cette colère, je l'ai vécue au plus près. Lors de la campagne d'Emmanuel Macron, les Français exprimaient déjà cette colère, ils nous disaient 'on en peut plus', 'on a ras-le-bol'. Aujourd'hui, cette colère s'exprime sous la forme de cette mobilisation.", a déclaré Denormandie.

Loi anti-casseurs

Le ministre revient également sur la loi anti-casseurs, votée mardi 5 février en première lecture par les députés et déjà dans le viseur de plusieurs associations de défense des droits dont Amnesty international.



Face aux arguments en défaveur de cette loi, Julien Denormandie explique : "Interdire l'accès à telle ou telle manifestation est-il justifié quand ces personnes viennent, non pas pour manifester, mais pour taper, saccager voire tuer des personnes, des policiers des gendarmes, des pères et mères de famille ?"



Selon lui, il est "insupportable qu'un policier, par des personnes, se fasse balancer des poches d'acide et des boules de pétanque. Est-ce que c'est ça manifester ? Cette notion de liberté, qui permet à chacun de manifester, nécessite-t-elle d'être plus ferme ?"