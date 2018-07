publié le 17/07/2018 à 12:45

Beaucoup de célébrités et politiques ont assisté à la victoire finale de l'équipe de France. Beaucoup, sauf un. François Hollande a brillé par son absence à Moscou. Pourtant, l'ancien président de la République est bien un amateur de football, et un fervent surpporter des Bleus. On l'avait vu lors de l'Euro 2016 se réjouir des buts des Bleus.



Mais cette année, pas de trace de l'ex-chef d'État en tribunes à Moscou. Certes, comme le rappelle L'Obs, il était en tourné de dédicace pour son livre Les Leçons du pouvoir, et pour la finale, il a préféré rester à Paris par conviction.

D'après l'hebdomadaire, François Hollande a en fait répondu à l'appel au boycott contre la Coupe du Monde en Russie lancé par une soixantaine d'eurodéputés en avril dernier. "Nos gouvernements ne devraient pas suivre la voie autoritaire et anti-occidentale du président russe mais plutôt boycotter la Coupe du Monde de la Fifa 2018 en Russie et élever leurs voix en faveur de la protection des droits de l'Homme, des valeurs démocratiques et de la paix", avaient-t-ils critiqué.

Un appel lancé juste après l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille. Aucun membre du gouvernement britannique ni de la famille royale ne s'est d'ailleurs rendu en Russie pour le Mondial, comme l'avait annoncé Theresa May en mars dernier.



François Hollande n'a pas abandonné les Bleus pour autant. Tout au long de la compétition, ils les a soutenus, saluant une "formidable équipe" avec une "une force d'âme". Jusqu'au soir de la victoire finale, où il n'a pas manqué de les féliciter une dernière fois.

Merci aux bleus et à Didier Deschamps d’avoir permis à une génération d’accomplir un rêve, celui d’une victoire en coupe du monde. Merci de donner aux Français l’occasion de partager cette joie immense ! Ce bonheur doit être mis au service de l’unité et de la cohésion nationale. — François Hollande (@fhollande) 15 juillet 2018