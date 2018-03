Affaire Skripal : l'ex-espion russe empoisonné depuis son domicile

publié le 28/03/2018 à 22:20

"Les experts ont déterminé que la plus haute concentration de l'agent neurotoxique se trouvait sur la porte d'entrée de ce domicile", a indiqué la police britannique. L'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille, dont l'empoisonnement le 4 mars dernier avait lancé un embrasement diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie, a donc eu le premier contact avec l'agent innervant à son domicile en Grande-Bretagne. Les deux victimes sont toujours hospitalisées dans un état critique.





Cet événement avait entraîné une expulsion massive de diplomates russes par un grand nombre de pays occidentaux. Après l'expulsion de 23 diplomates russes par le Royaume-Uni, Moscou avait réagi en expulsant à son tour des diplomates britanniques. Mais par la suite, vingt-quatre pays, dont les États-Unis et 17 membres de l'Union européenne ont décidé d'expulser 117 diplomates russes dans le cadre de représailles coordonnées du camp occidental. Des représailles sans précédent même du temps de la Guerre froide. La France a, de son côté, décidé d'expulser quatre diplomates russes.

Moscou nie et annonce une risposte

Moscou, qui nie en être à l'origine, a promis de riposter. "Nous allons riposter, n'en doutez pas! Parce que personne ne souhaite tolérer une telle muflerie et nous n'allons pas le faire", a prévenu mardi 27 mars le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Selon lui, ces expulsions sont le "résultat des pressions colossales" de Washington, qui mène le mouvement avec l'expulsion de 60 diplomates russes considérés comme des "agents de renseignement".