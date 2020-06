"On n'est pas couché" : "On a terrorisé les gens" avec la Covid-19, estime BHL

publié le 21/06/2020 à 02:20

Ce samedi 20 juin, Bernard-Henri Lévy était l'invité politique de l'émission hebdomadaire On n'est pas couché sur France 2. Le philosophe, venu présenter son dernier livre, intitulé Ce virus qui rend fou, a livré son opinion sur l'épidémie de Coronavirus et les mesures mises en place par le gouvernement. L'écrivain estime "qu'on a terrorisé les gens".

"Ce n’est pas le premier virus de l’histoire de l’humanité, ni le premier virus de la modernité", explique Bernard-Henri Lévy, interpellé par le journaliste Claude Askolovitch, chroniqueur de l'émission ce samedi. "Je n'ai pas été contre le confinement", précise l'écrivain, "mais j'ai été contre le fait de nous dire que cette épidémie était sans précédent. C'est inexact."

Selon le philosophe, "on a terrorisé les gens", en leur disant que cette épidémie était sans précédent, "c'était une escroquerie", martèle t-il en expliquant qu'il y a eu des virus "encore plus méchants, encore plus contagieux que le Covid-19". L'écrivain estime également qu'il y a eu un traitement de l'actualité "absolument anxiogène".

