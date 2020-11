Coronavirus : Valérie Pécresse est l'invitée du Grand Jury dimanche

et AFP

publié le 06/11/2020 à 13:00

La fréquence des transports en commun d'Île-de-France pourrait être réduite ces prochains jours aux heures creuses sur certaines lignes, pour tenir compte de la baisse de la fréquentation liée au reconfinement, a indiqué la présidence d'Île-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse.

La fréquentation des transports publics de la région capitale est trois fois supérieure à celle du premier confinement du printemps, à environ 30% du niveau de la même période de 2019 depuis le début de la semaine, a relevé Valérie Pécresse. Elle a toutefois baissé de moitié en quelques jours, puisqu'elle atteignait 68% fin octobre avant l'annonce du reconfinement.

La fréquentation reste relativement importante à l'heure de pointe du matin entre 6 heures et 9 heures, ainsi qu'à celle du soir. "Il faut voir comment les choses évoluent.(...) Pour l'instant on observe", a ajouté la présidente de la région, qui s'exprimait à l'issue d'une audition de la RATP et la SNCF.

>> Valérie Pécresse est l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 8 novembre. Posez vos questions à la présidente de la région Île-de-France dans les commentaires de cet article. Elle y répondra en direct pendant l'émission.