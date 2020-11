et AFP

publié le 30/10/2020 à 15:04

Malgré les mesures de confinement, les transports publics d'Île-de-France seront maintenus "intégralement" la semaine prochaine, a annoncé ce vendredi 30 octobre Valérie Pécresse. La présidente de la région a indiqué que cette première semaine de reconfinement sera une semaine d'observation dans les transports en commun.

Par la suite, "nous ajusterons le service en fonction des besoins", a-t-elle indiqué sur franceinfo, précisant qu'"il est possible qu'à certaines heures creuses de la journée, on puisse retirer un certain nombre de transport". Avec le couvre-feu, l'offre de transports s'était déjà réduite après 21h00, avec environ un métro sur deux.

Les pass Navigo annuels "peuvent être désactivés" en ligne, a ajouté Valérie Pécresse. "Ensuite, il faut aller confirmer la désactivation à la borne" et donc se rendre en gare "avant samedi".