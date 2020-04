41. Coronavirus : lettre d'amour à New York, frappée en plein coeur

publié le 14/04/2020 à 10:51

La ville qui ne dort jamais semble s’être assoupie. Dans cette nouvelle Lettre d’Amérique, Philippe Corbé nous livre, depuis son confinement, une déclaration d’amour à New York, foyer majeur de l'épidémie de Coronavirus aux États-Unis. Et pour cela, le correspondant de RTL reprend les mots d’un éditorialiste du New York Times.

"Je te pardonne, New York. Je te pardonne tes grognements, ton agressivité, ton agitation et tes tracas", écrit le journaliste Roger Cohen dans sa colonne du 10 avril. "Je te pardonne l’impossibilité de trouver un taxi sous la pluie. (...) Je te pardonne les rats - oui - même les rats". Mais "reviens, tout simplement, reviens, s'il te plaît", implore-t-il enfin.

Des mots très justes, sur lesquels le journaliste du New York Times revient dans une interview en français accordée à Philippe Corbé, et où il s’en dit persuadé : "La ville est difficile à reconnaître, mais elle reviendra".

