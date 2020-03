publié le 10/03/2020 à 15:00

Patrick Strzoda, directeur de cabinet du président Emmanuel Macron et l'un de ses plus proches collaborateurs, est confiné chez lui car il a été au contact d'un cas positif au coronavirus la semaine dernière.

"Par précaution pour le président de la République, il lui a été demandé de télé-travailler depuis son domicile. Il sera testé aujourd'hui ou demain. Son adjoint assure la continuité du service", a précisé l'Élysée. Le conseiller ne présente pour autant pas de symptômes.

Depuis mardi 9 mars, les mesures de protection contre la contagion ont été renforcées autour du chef de l'État et à l'Élysée, avec un espace créé autour de lui, l'arrêt des réunions dans ses bureaux et le nettoyage renforcé des bureaux et des objets qu'il touche. Pour autant Emmanuel Macron n'a pas renoncé à ses déplacements et s'est rendu ce mardi matin dans un centre d'appel 15 du Samu, à l'hôpital Necker à Paris.

Un membre du gouvernement, le ministre de la Culture Franck Riester, a lui été testé positif au coronavirus et reste chez lui. Mais les mesures ne changent pas pour le reste du gouvernement. Tant que les ministres ne présentent pas de symptômes, aucun test n'est effectué.