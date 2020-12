publié le 10/12/2020 à 19:27

À la suite des annonces de Jean Castex concernant le déconfinement, les musées, les théâtres et les cinémas vont rester fermés trois semaines de plus. Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI, est au micro de RTL pour réagir à la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement.

Jean-Christophe Lagarde revient notamment sur les masques qui est un sujet très important pour le Sénat. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé est actuellement dans le viseur des sénateurs et mis en cause. Il était au courant du manque de masques et aurait essayé de faire modifier un rapport en août 2018, qui demandait que la France commande un milliard de masques pour reconstituer les stocks.

Selon Jean-Christophe Lagarde "c'est l'un des premiers responsables de ce qui nous est arrivé. Il devient directeur de la santé, il sait qu'on n'a plus de masques et au lieu de recommander, il apprend qu'il y a 675 millions de masques inutilisables. Et il en commande 50 millions en 2018 et 50 millions en 2019". Selon le Sénat, aucun ministre n'a été consulté. "Soit madame Buzyn savait et elle est aussi responsable que lui. Soit elle ne savait pas, mais elle est aussi responsable car son travail est de savoir quel est le stock des masques", poursuit Jean-Christophe Lagarde.