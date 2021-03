Confinement : "On en a ras le bol", clame le sociologue Jean Viard

publié le 22/03/2021 à 19:10

Confiner, déconfiner, reconfiner... Depuis le début de l'épidémie de coronavirus il y a un an, les nerfs des Français sont mis à rude épreuve. Alors qu'un troisième confinement, plus souple, a été instauré dans seize départements pour une durée minimale de quatre semaines, de nombreuses entorses aux règles ont été constatées. "Cela raconte qu'on en a ras le bol", explique le sociologue Jean Viard.

"Si vous voulez, on est complètement usés. On sent qu'on va s'en sortir avec le vaccin, mais on n'est pas complètement sûrs non plus à cause des variants, on n'a plus de certitudes finalement", poursuit-il. Selon lui, ces incertitudes ont divisé la population en trois groupes : ceux qui respectent scrupuleusement les règles de confinement, soit 40 à 50% de la population, ceux qui s'accordent un petit écart de temps en temps, et ceux qui ne les respectent pas du tout car il ne se sentent pas concernés. Ce dernier groupe représenterait 10 à 15% des Français, selon le sociologue.

Jean Viard reconnaît qu'il y a un problème de clarté dans les annonces gouvernementales. "Parce qu'on essaye de mettre la pression sur la casserole, mais pas trop fort, c'est le problème de la cocotte-minute", précise-t-il, rappelant que 23% des Français sont "quasiment au seuil de la dépression". Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, les envies d'être à l'extérieur sont de plus en plus fortes, "c'est pour cela qu'on n'a pas confiné dedans parce que sinon les gens ne l'auraient pas fait", estime-t-il.