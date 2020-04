Coronavirus : François Bayrou prédit une "crise sociale et démocratique"

publié le 19/04/2020 à 14:55

Une révolte sociale dans le contexte actuel de crise économique est-elle envisageable ? Cela ne fait aucun doute pour François Bayrou. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 19 avril, le président du MoDem estime que "l'enchaînement : crise sanitaire, crise économique, crise sociale et crise démocratique est un enchaînement dont l'histoire a montré qu'il était logique". Et cela représente d'après lui "un risque immense".

"Il faut que l'on s'y prépare et il faut une réflexion stratégique partagée du pays, des grandes forces démocratiques et des grandes institutions dont on peut réfléchir à la manière dont on peut conjurer ce risque", a expliqué François Bayrou.

Ce proche d'Emmanuel Macron milite ainsi pour la fin des tensions partisanes et estime qu'un gouvernement de sortie de crise doit se constituer "autour d'une petite équipe", indépendamment des logiques partisanes.