publié le 19/04/2020 à 13:21

La question des masques agite toujours le débat en France. Invité du Grand Jury RTL, LCI et Le Figaro, dimanche 19 avril, François Bayrou a détaillé le dispositif que sa ville de Pau va mettre en place. "Dès la première minute où nous avons entendu parler de cette épidémie, j'ai réuni l'ensemble des personnels soignants et nous nous sommes mis à la recherche de masques et on en a trouvé beaucoup", a expliqué le président du MoDem et maire de Pau

"Pour la population, nous avons décidé de commander 500.000 masques que nous faisons fabriquer par des entreprises locales. Nous espérons en avoir suffisamment pour le 11 mai. Les 500.000 sont prévus pour le mois de juin", a précisé l'homme politique de 68 ans.

Ces masques seront-ils gratuits pour la population ? "Nous allons les distribuer gratuitement à tous ceux qui en ont besoin, mais nous allons demander à ceux qui le veulent une contribution à hauteur du prix du masque", a souligné l'édile. Ce "geste de solidarité" est estimé à 3 euros, "pour que la charge pour la collectivité soit moindre", a noté François Bayrou, pour qui le port du masque devrait être obligatoire, notamment dans les grandes agglomérations.