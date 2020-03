publié le 09/03/2020 à 18:38

"L'impact du coronavirus sur l'économie française se chiffrera en plusieurs dixièmes de points de PIB durant l'année 2020", a reconnu ce matin du lundi 9 mars le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Mais concrètement, comment aider les entreprises du pays à faire face à cette épidémie et aux conséquences qu'elle engendre ?

Invitée de RTL Soir ce lundi 9 mars, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Agnès Pannier-Runacher a listé les différentes mesures mises en place pour aider les entreprises les plus en difficulté. "On peut leur proposer de repousser le paiement de leurs charges sociales et fiscales", a-t-elle expliqué. Elle encourage d'ailleurs les patrons qui ne l'ont pas déjà fait à envoyer un mail à la direction générale des entreprises ou au fisc avant le 15 mars pour repousser l'échéance.

Puis, pour les entreprises qui feront face à de gros problèmes de trésorerie, la secrétaire d'État annonce "des dégrèvements, ce qui veut dire qu'on efface les charges fiscales". "On fait un échéancier et à partir de cela on s'organise pour voir ce qu'on abandonne", a précisé Agnès Pannier-Runacher au micro de Thomas Sotto.