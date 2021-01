publié le 03/01/2021 à 12:30

La lenteur du déploiement de la vaccination en France contre la Covid-19 continue de faire grincer des dents, notamment l'opposition. Ce dimanche 3 janvier, l'élu du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a fustigé la stratégie du gouvernement, dont il pointe "l'amateurisme le plus total". Alors que la France a vacciné moins de 500 personnes en une semaine, d'autres pays enregistrent des dizaines de milliers de vaccinations.

"On est la risée du monde", pointe Jordan Bardella dans Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. "Ils ont raté les masques, les contrôles aux frontières (...) et on vaccine en 7 jours 450 personnes. C'est honteux", assure l'eurodéputé.

"Rien n'a été préparé, on est dans l'amateurisme le plus total. Surtout lorsqu'on se compare aux autres pays européens", relève Jordan Bardella en prenant pour exemple l'Allemagne ou encore Israël. Ce dernier pays a vacciné un million de personnes à ce jour, soit environ 12% de la population.