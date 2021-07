Coronavirus : Olivia Grégoire, enceinte, vaccinée par Olivier Véran

Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable

Pour encourager les Français à se faire vacciner, le ministre de la Santé Olivier Véran a lui-même vacciné sa collègue du gouvernement, la secrétaire d'État Olivia Grégoire, enceinte de 5 mois. "Se faire vacciner est bien sûr un droit dans notre pays, mais c'est devenu un devoir", dit-elle.

"En tant que femme, j'ai bien compris une chose, c'est que la grossesse ne me protège en rien de ce virus qu'est la Covid, mais que le vaccin m'en protège. Il est aujourd'hui très clair que nous pouvons nous faire vacciner dès le premier trimestre", poursuit la secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable.

"Je le fais pour me protéger bien sûr, mais je le fais d'abord et avant tout pour protéger le petit être qui est à l'intérieur de moi, puisque la Covid crée de lourdes complications qui peuvent mettre en danger bien sûr la maman, mais principalement l'enfant à venir. C'est donc un message très simple : vaccinons nous, surtout quand on est enceinte", dit-elle.