Coronavirus : les courses hippiques sont suspendues jusqu'à la mi-avril

Une course hippique (illustration)

publié le 16/03/2020 à 18:27

L'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 n'épargne aucun secteur, alors que la France se confine progressivement. Dans un communiqué, leTROT et France Galop, sociétés-mères chargées de l’organisation des courses de chevaux en France, ont informé de leur décision de suspendre toutes les réunions hippiques jusqu’au 15 avril 2020, à compter de demain mardi 17 mars.

"Notre priorité absolue est la santé de tous les acteurs de la filière et le respect des directives de l’État, expliquent les présidents des deux organismes dans ce communiqué. Nous sommes pleinement conscients des conséquences économiques de l’annulation des courses. Pour cela, nous proposerons aux associations professionnelles de collecter tous les éléments utiles, métier par métier, et de nous les transmettre au cours des semaines à venir. Ce sera la première étape pour la sauvegarde de notre activité."

"Le moment que nous vivons est exceptionnel et d’une gravité sans précédent, rappelle le communiqué. Nous savons que nous pouvons compter sur l’engagement de tous pour endiguer au plus vite la pandémie ; vous pouvez aussi compter sur notre engagement et notre détermination : personne ne sera abandonné."

📣 France Galop et @LeTrot, sociétés-mères chargées de l’organisation des courses de chevaux en France, ont décidé de suspendre toutes les réunions hippiques jusqu’au 15 avril 2020, à compter du mardi 17 mars.

➡️ https://t.co/1FbLZDPu02 pic.twitter.com/65hhelfC93 — France Galop (@francegalop) March 16, 2020