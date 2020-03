Coronavirus : limiter ses contacts au quotidien "à 5 personnes", dit Olivier Véran

publié le 16/03/2020 à 23:01

Limiter les déplacements et les contacts avec des personnes. Olivier Véran a déclaré, peu après l’allocution d'Emmanuel Macron ce lundi 16 mars, que "chaque Français doit limiter ses contacts au quotidien "à un maximum de cinq personnes". "Si vous allez faire des courses, cela veut dire que vous ne faites rien d’autre, explique-t-il dans une vidéo postée sur Twitter, estimant que "chaque contact évité peut être une vie sauvée".

Le ministre de la Santé a également souligné les mesures annoncées plus tôt par le chef de l’État ce lundi 16 mars. Les déplacements dits "nécessaires" seront encore autorisés pour des courses alimentaires, "pour des raisons sanitaires", ou pour le travail si celui-ci ne peut être fait à distance.

Les restrictions de déplacements et de contacts représentent, d’après lui, "le moyen efficace de lutter contre une épidémie qui progresse en France et dans les pays voisins". Les mesures prises aujourd’hui "sont déjà en place dans un certain nombre de pays" et permettront de "protéger les Français, a-t-il encore précisé, alors que le dernier bilan français fait état de 148 victimes et de plus de 6.600 personnes infectées par le Covid-19.

Pour protéger les Français, nous prenons les mesures de confinement qui s’imposent.



N’entrez pas en contact avec plus de 5 personnes par jour. Chaque contact évité peut être une vie sauvée.



Par la mobilisation de chacun, ensemble, nous ferons face au #COVIDー19. pic.twitter.com/bX8uC61jzS — Olivier Véran (@olivierveran) March 16, 2020