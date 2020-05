publié le 29/05/2020 à 13:22

L'Île-de-France est désormais en orange sur la carte de propagation de l'épidémie de la Covid-19. Cela signifie qu'à partir du 2 juin, les restaurants pourront rouvrir, à condition de ne servir leurs clients qu'en terrasse, dans le respect des mesures barrière. "Nous allons essayer de permettre à un maximum de restaurants d'empiéter sur la chaussée, sur des places de stationnement", a donc expliqué le maire du XVe arrondissement de Paris Philippe Goujon sur RTL ce vendredi 29 mai.

Philippe Goujon a toutefois une crainte. "Dans le XVe, il y a une quarantaine de propositions que j'ai fait remonter aux services centraux, explique-t-il. Je crains que l'examen de ces dossiers amène des décisions tardives. Or, il faut profiter de la belle saison. Et on risque de ne pas avoir les autorisations suffisamment rapidement."

Pour le maire d'arrondissement, le choix du gouvernement est "une demi-mesure". "Je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas fait confiance aux restaurateurs, regrette-t-il. Une bonne partie des restaurants ne pourront pas ouvrir faute de terrasses, et même si on leur propose quelques tables sur la voie publique, ce ne sera pas suffisant."