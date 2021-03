publié le 03/03/2021 à 07:58

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de frapper la France, 20 départements sont suspendus aux décisions de l'Élysée, notamment l'ensemble de l'Ile-de-France. Un Conseil de défense doit se tenir mercredi 3 mars, à l'issue duquel un reconfinement le week-end pourrait être décidé. Dans les Hauts-de-Seine, les maires ont déjà réclamé d'une même voix le maintien de l'ouverture des parcs et marchés. Selon Nadège Azzaz, maire PS de Châtillon, ces lieux sont "les seuls sas de respiration pour nos habitants."

En Île-de-France, le débat sur un éventuel reconfinement le week-end se tend. "Il n'y a pas de clusters à l'extérieur, bien sûr que les habitants doivent être prudents et porter le masque, mais il n'y a aucune raison à ce que l'on décide de manière absurde de fermer parcs et jardins pour voir ensuite la population s'entasser dans les rues", affirme l'élue.

"On arrive bientôt à un an de cette épidémie qui a fondamentalement bouleversé nos vies", poursuit-elle. Selon Nadège Azzaz, "les gens n'en peuvent plus et quoi qu'on en dise ils se conforment aux règles et mettent en place les mesures barrières. Bien sûr qu'il y a la crise sanitaire, mais il faut aussi qu'on puisse entendre toutes les problématiques d'effets collatéraux".