Coronavirus : le monde du sport chamboulé par cette cinquième vague

Le virus et son nouveau variant touche de plein fouet notamment le milieu sportif. Les chamboulements sont nombreux. Beaucoup d'athlètes, de sportifs, sont touchés. Et les reports de rencontres se multiplient. Les perspectives ne sont pas réjouissantes, et c'est le flou pour pas mal d'équipes, comme les Bleus du handball qui préparent l'Euro dans des conditions compliquées.

Ce n'est pas l'ambiance de franche rigolade habituelle et ça se comprend. Les Bleus sont rassemblés à la Maison du handball à Créteil. Ils ont commencé leur préparation pour le championnat d'Europe qui commence le 13 janvier prochain. Et actuellement, 8 joueurs ainsi qu'un membre du staff sont sur la touche à l'isolement dans leur chambre.

Le sélectionneur Guillaume Gille fait avec les moyens du bord. "Le virus est très proche de nous, plus que ce qu'il n'a jamais été en Équipe de France. Donc forcément on se poste des questions. On est un pu dans l'œil du cyclone", avant de préciser que les pronostics des "prochaines semaines ne sont pas très positifs", regrette le sélectionneur.

Il y a 48h, il n'y avait plus que 13 joueurs disponibles. Des renforts sont arrivés, 5 éléments, après des tests ont eu le feu vert hier soir pour rejoindre le groupe.

Des tests PCR pour les joueurs même vaccinés

Ça, c'est la préparation bousculée des handballeurs. Mais le Top14 de Rugby déplore déjà le report de quatre rencontres. Il y a également eu 7 matchs de Coupe d'Europe reportés et 4 matchs pour le Basket en élite. Cela devient un véritable casse-tête pour trouver des dates de libre afin de tout reprogrammer.

Les protocoles sont en train d'être adaptés. C'est le retour surtout des tests PCR, même pour les sportifs vaccinés. En rugby, les clubs du Top14 vont tester les effectifs 2 fois par semaine. Un premier test 2 jours avant un match. Le second, quelques jours après la rencontre, lorsque l'équipe reprend l'entraînement.

En foot, les clubs professionnels vont déjà tester tous les joueurs à leur retour de vacances. D'hier à dimanche, les reprises sont progressives. Mais c'est certain, il y aura des défections dans les rangs pour les 16e de finale de la Coupe de France prévue en fin de semaine, tant chez les professionnels que chez les représentants des divisions inférieures. La Fédération a mis en place un protocole spécial pour les amateurs qui vont affronter ce week-end des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 : ils devront tous obligatoirement présenter un PCR négatif de moins de 24h ou bien un schéma vaccinal complet.

Plusieurs événements en suspens

La situation est surveillée de près, notamment pour les grands rendez-vous prévus en janvier. Et ils sont nombreux : championnat d'Europe de Handball en Slovaquie et en Hongrie. Des questions restent en suspens. Bulles sanitaires pour les équipes ? Jauges réduites ou huis-clos total ? Toutes les options sont à l'étude.



L'Open d'Australie, en Tennis, va se tenir, mais les conditions d'entrée sur le territoire australien restent drastiques : 3 tests en quelques jours pour les joueuses et les joueurs qui risquent une quarantaine.



Et plus près de nous, en ajoutant à la propagation du virus, la contrainte des jauges à 2000 personnes dans les salles complique la situation. L'Accor Arena, à Paris, doit accueillir par exemple un meeting d'athlétisme le 22 janvier, alors que les promoteurs du combat de Tony Yoka prévu une semaine plus tôt, le 15, viennent de jeter l'éponge, il est reporté à une date ultérieure.