On l'oublie souvent mais cette année, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections départementales et régionales. Initialement, elles étaient prévues pour le mois de mars, désormais c'est prévu pour juin, à la suite des recommandations de l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré, missionné par le Premier ministre pour étudier un report. Il fait l'objet d'un projet de loi qui devrait être voté sans encombre au Sénat mardi 26 janvier.

On ne connaît pas les dates précises mais deux possibilités circulent actuellement, les dimanches 13 et 20 juin ou les 20 et 27 juin pour les premier et deuxième tour. Mais la date sera fixée par décret au plus tard six semaines avant la date du scrutin.

Personne ne peut écarter que les élections soient de nouveau repoussées, d'ailleurs le projet de loi prévoit que le comité scientifique remette au Parlement d'ici au 1er avril un rapport sur les "risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin", une sorte de clause de revoyure qui ne dit pas son nom. Cela ne manquera pas d'agiter les débats au sein des oppositions, surtout quand on sait que le chef de l'État est plutôt favorable au report des élections en 2022, après la présidentielle.

Quid du vote par correspondance ou en ligne ?

Quand il était ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner y était favorable, son successeur Gérald Darmanin l'est beaucoup moins. Ceux qui sont pour y voient une démocratie moderne, qui sait s'adapter aux circonstances, ceux qui sont contre mettent en avant un scrutin qui pourrait être manipulé. Mais avant même les moyens pour voter, ce qui interroge ce sont les conditions pour faire campagne en temps de Covid-19, et c'est une préoccupation commune à tous les partis politiques.