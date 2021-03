Julien Courbet sur le plateau de "C à Vous"

publié le 26/03/2021 à 11:13

Julien Courbet a tenu à s'expliquer. L'animateur phare de RTL et M6 s'était en effet attiré la foudre des internautes en révélant le 22 mars dernier qu'il avait pu recevoir sa première dose du vaccin AstraZeneca, alors qu'il ne fait pas partie des personnes prioritaires au vaccin, ayant moins de 70 ans et ne souffrant pas de comorbidité.

"Alors évidemment vous connaissez Twitter, tout de suite j'ai eu le droit à être un peu jugé parce que je ne suis pas prioritaire, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai un généraliste qui est très intelligent et qui a eu près de 11 personnes qui lui ont annulé, à la suite de la campagne sur l'AstraZeneca, leurs rendez-vous", commence Julien Courbet, invité sur le plateau de l'émission C à Vous, jeudi 25 mars.

"Donc il s'est retrouvé le soir à 19 heures avec des doses qui tiennent six heures (...). J'ai été appelé, on m’a dit : 'Si vous voulez car ça part à la poubelle, vous venez en courant et je vous vaccine'", conclut l'animateur de Ça peut vous arriver qui a confié ne pas voir ressenti "d'effets secondaires" après l'injection.

Médicaments et produits d’hygiène : près d’un milliard d’euros d’invendus sont jetés chaque année.@Courbet_Julien a enquêté sur ce gaspillage ⬇️#CàVous pic.twitter.com/wYtvX6FYRp — C à vous / 6 à la maison (@cavousf5) March 25, 2021

Je me suis fait vacciner par astrazeneca, mon généraliste appel ceux qui doivent se faire vacciner en avril car il a des tas de désistements suite à la suspension du vaccin . Et je vais très bien. Je suis protégé et je protège les autres . #AstraZeneca #VaccinationCovid pic.twitter.com/WwLIvfSFNz — Julien Courbet (@courbet_julien) March 22, 2021