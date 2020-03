Coronavirus : le maire de Saint-Denis "pas totalement favorable" à un couvre-feu

publié le 24/03/2020 à 09:57

Un couvre-feu pour limiter les déplacements des Français. C'est la solution mise en place par plus d'une trentaine de villes pour endiguer la propagation du coronavirus. Invité à l'antenne de RTL ce mardi 24 mars, le maire PCF de Saint-Denis Laurent Russier n'est "pas totalement favorable" à l'instauration d'un couvre-feu dans sa ville.

"Le préfet n'y était pas favorable non plus. Nous pensons qu'il est plus efficace de fermer les commerces vers 20 heures pour ne pas inciter les gens à sortir. Le couvre-feu me semble plus compliqué à faire respecter. La nuit, nous avons beaucoup moins de monde dans les rues. C'est plutôt en journée où nous avons des problèmes de sortie", explique-t-il.

Et d'ajouter : "On ne reconnaît pas vraiment la ville qui d'habitude est bouillonnante. Tout le monde est mobilisé pour que l'on ait le moins de personnes dehors. Ça n'a pas toujours été simple au début, mais ça s'améliore".