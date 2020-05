Coronavirus : 72% des Français s’attendent à un deuxième confinement

publié le 08/05/2020 à 18:48

Malgré le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement, 72% des Français s’attendent à être de nouveau confinés.

Les chiffres sont issus d’un sondage mené par Harris Interactive pour le média LCI. L’enquête a été réalisée à la suite des annonces du gouvernement de sa stratégie de déconfinement, en ligne, jeudi 7 mai, sur un échantillon de 1422 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

24% des sondés estiment une deuxième vague de confinement "très probable" et 48% "plutôt probable". D'après ce sondage, les femmes seraient plus pessimistes que les hommes, 76% d'entre elles estiment qu'un second confinement est probable contre 69% des hommes.

Les personnes de moins de 35 ans sont également celles qui redoutent le plus un deuxième confinement (82%). 74% des 35-49 ans craignent aussi une nouvelle vague de confinement et 67% des personnes interrogées âgées de plus de 65 ans.