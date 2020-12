publié le 15/12/2020 à 19:25

Mila, l'adolescente de 17 ans menacée de mort et de viol après avoir critiqué l'islam en janvier dernier, a été exclue du lycée militaire qui l'avait recueillie. La jeune femme a révélé le nom de l'établissement sur les réseaux sociaux, alors qu'elle n'en avait pas le droit. Craignant pour sa sécurité et celle des autres élèves, le lycée a décidé de l'exclure.

Jean-Michel Blanquer a affirmé ce mardi 15 décembre sur RTL que des décisions avaient été prises pour la suite de la scolarité de Mila. Il n'a cependant pas pu en dire plus puisque, comme il le dit lui-même, "le but est justement de faire les choses bien et discrètement". "Nous lui devons protection et scolarisation", ajoute-t-il.

"Là, il y a un problème parce que son établissement a été révélé mais il y a quand même un protocole pour qu'il y ait un suivi de sa scolarité", a assuré le ministre de l'Éducation, qui suit le dossier de très près.