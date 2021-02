Coronavirus : Gabriel Attal est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 18/02/2021 à 17:59

La France espérait toujours jeudi éviter que "la digue lâche" face à l'épidémie de Covid-19, dont les conséquences économiques se sont rappelées au pays, avec des pertes abyssales pour des fleurons du secteur aérien, laminé par la crise.

Avec près de 20.000 nouveaux cas confirmés par jour sur la dernière semaine, la progression des variants dans plusieurs régions et une tension toujours forte sur les hôpitaux (plus de 3.300 patients en réanimation), "la situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer", comme le soulignait le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Mais le plateau se maintient, et l'exécutif s'en tient à sa stratégie : pas de reconfinement, mais pas question non plus de desserrer la vis. La contagiosité plus grande de certains variants met toutefois à mal les régions où ils circulent, comme à Dunkerque (Nord), où le Dr Christophe Couturier, responsable des urgences à l'hôpital prévient: "On n'est clairement plus sur une vague, on est sur ce qu'on peut appeler une marée".

