Vaccination : "Les professionnels de santé ont besoin d'être rassurés", estime le Pr Juvin

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime que le variant Delta "risque de nous gâcher nos vacances". Selon Philippe Juvin, chef du service des urgences de l’hôpital Georges-Pompidou et maire (LR) de La Garenne-Colombes, est d'accord avec le ministre et estime "qu'il faut attendre de voir ce qu'il se passe chez nos voisins et en tirer des leçons". Le médecin affirme qu'il est probable que le variant Delta arrive prochainement en France et qu'il pourrait poser des problèmes.

Pour Philippe Juvin, rendre la vaccination obligatoire pour les soignants n'est pas la solution. Il estime que le seul moyen d'endiguer la reprise épidémique est que "tout le monde se fasse vacciner à deux doses". Avec deux doses, il y a très peu de chance de développer une forme grave de la maladie.

Le médecin comprend la démarche de ceux qui veulent rendre la vaccination obligatoire. Mais il confie "avoir un regret", c'est ne pas avoir expliqué aux gens l'importance de la vaccination. Selon Philippe Juvin "il faut expliquer aux Français les avantages de la vaccination", "et parler d'obligation après".

Expliquer "pourquoi il faut se faire vacciner"

Selon lui rendre la vaccination obligatoire restera problématique concernant les personnes qui la refusent : "C'est une chose de prétendre vouloir rendre les choses obligatoires, mais s'en est une autre de se dire 'que fait-on si les gens refusent ?".

Seulement 47% des soignants en Ehpad sont vaccinés, et la question de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de santé est actuellement en cours d'étude. Pour Philippe Juvin, "les professionnels de santé ont aussi besoin d'être rassurés". Ce qu'il demande aux autorités est très simple, "c'est expliquer aux gens pourquoi il faut se faire vacciner".