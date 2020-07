publié le 15/07/2020 à 17:48

Emmanuel Macron a annoncé mardi 14 juillet, lors de son interview télévisée, l'obligation de porter un masque dans les lieux publics clos à compter du 1er août. Mais en marge du Conseil des ministres, ce mercredi 15 juillet, Gabriel Attal a précisé que ça pourra peut-être être "avant".



"Notre volonté est d'aller le plus rapidement possible. Il y a un travail qui est fait juridique et technique. (…) Quels types d'établissements, quelles sanctions possibles… Tout ce travail est actuellement en cours. Le décret sera publié prochainement", a ainsi déclaré le porte-parole du gouvernement.



Et d'ajouter : "On souhaite aller le plus rapidement possible. C'était le sens de l'intervention du président hier (mardi). Il a donné ce cap en termes de calendrier. Si ça peut être avant, ce sera avant."

Port du masque obligatoire: Gabriel Attal (porte-parole du gouvernement) précise que "si ça peut être avant le 1er août, ça sera avant" pic.twitter.com/tE5uNNRNha — BFMTV (@BFMTV) July 15, 2020

"L'enjeu est que les Français comprennent qu'il faut adopter le port du masque le plus régulièrement et le plus largement possible dans les lieux clos recevant du public", a aussi dit Gabriel Attal, soulignant que de nombreux commerces avaient déjà d'eux-mêmes imposé le port du masque à leurs clients.